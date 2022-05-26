На Донбассе следующие несколько недель будут очень сложными – Данилов
В оккупантов остается большое количество оружия.
Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что следующие несколько недель будут очень сложными на Донбассе.
"Они сменили тактику, концентрируют войска и атакуют территории Донецкой и Луганской областей, планируя выйти на их административные границы", - отметил Данилов в
По его словам, у военных РФ остается большое количество оружия.
Он подчеркнул, что ленд-лиз уже начинает работать, и сейчас военная помощь поступает в гораздо больших объемах, чем в начале войны.
"Чтобы угроза нашей независимости, существованию нашего государства никогда со стороны РФ больше не возникала, должны уничтожить "вторую армию" мира", - добавил секретарь СНБО.
Президент Украины Владимир Зеленский предупредил, что в ближайшие недели противостояния роSSийскому вторжению в Украину не будут легкими. Но у нас нет других вариантов, кроме как продолжать бороться.