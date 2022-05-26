На Донбассе следующие несколько недель будут очень сложными – Данилов

В оккупантов остается большое количество оружия.

На Донбассе следующие несколько недель будут очень сложными – Данилов
© Офис президента

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что следующие несколько недель будут очень сложными на Донбассе.

"Они сменили тактику, концентрируют войска и атакуют территории Донецкой и Луганской областей, планируя выйти на их административные границы", - отметил Данилов в Twitter.

По его словам, у военных РФ остается большое количество оружия.

Он подчеркнул, что ленд-лиз уже начинает работать, и сейчас военная помощь поступает в гораздо больших объемах, чем в начале войны.

"Чтобы угроза нашей независимости, существованию нашего государства никогда со стороны РФ больше не возникала, должны уничтожить "вторую армию" мира", - добавил секретарь СНБО.

Президент Украины Владимир Зеленский предупредил, что в ближайшие недели противостояния роSSийскому вторжению в Украину не будут легкими. Но у нас нет других вариантов, кроме как продолжать бороться.


Анна Конюченко, ZN.ua

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