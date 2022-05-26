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2022-05-26
Войска РФ пытают и убивают мирных жителей – СБУ
Оккупанты заявляют, что для них это "обычная практика", информирует
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СБУ сообщила об очередном подтверждении убийств оккупантами мирных украинцев.
"РоSSийские оккупанты с помощью гранат "зачищают" подвальные помещения, где укрывается от обстрелов гражданское население", - отметили правоохранители в
СБУ разместила аудиоперехват разговора военного РФ с супругой: "Мы зачищаем подвалы, знаешь как? Не спрашиваем, кто там, а гранаты бросаем.. У нас отряд называется отряд самоубийц, отрят головорезов".
По его словам, для них это "обычная практика".
"Я здесь творю, вообще… гражданских, не гражданских. Я могу просто взять нож, уши отрезать", – отметил оккупант.
Анна Конюченко, ZN.ua