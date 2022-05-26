ВСУ не хватает одного вида вооружения: Данилов раскрыл, в чем больше всего нуждается армия

ВСУ не хватает одного вида вооружения: Данилов раскрыл, в чем больше всего нуждается армия

Армия противника все еще остается очень мощной, хотя Украина и дает ей отпор.

Ситуацию на фронте секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов прокомментировал во время объединенного теле- и радиомарафона "Єдині новини".

Алексей Данилов

Данилов признал, что россия все еще продолжает доминировать в небе. Потому сейчас нам не хватает одного вида вооружения. В частности боевые самолеты – это единственное, в чем остро нуждаются Вооруженные силы Украины.

"Единственное, чего нам сейчас не хватает – это самолетов", – сказал секретарь.

Как отметил чиновник, для ведения войны против Украины роSSийская федерация пользуется стратегической авиацией, переданной нашей страной по итогам договора от 1994 года. То есть, на самолетах, которые теперь запускают ракеты по украинским городам, ранее летали наши летчики и патрулировали небо.

ВСУ, армия Украины

Он также добавил, что армия противника все еще остается очень мощной, хотя Украина и дает ей отпор. Поэтому задача ВСУ – это свести роSSийскую военную мощь к нулю, чтобы вопрос нападения на наше государство в Кремле больше никогда не поднимался.


Александра Павленко, politeka.net

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