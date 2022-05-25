Оккупанты обстреляли Днепропетровскую область, повреждена гражданская инфраструктура – глава ОВА

РоSSийские оккупанты в среду, 25 мая, обстреляли из артиллерийских установок Криворожский район Днепропетровской области. В результате обстрелов были повреждены жилые дома, церковь и детский сад. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

"Враг несколько раз за день обстрелял Криворожский айон. Ударил из артиллерии по Зеленодольской громаде. Попали по Великой Костромке и Марьянскому. Повреждены детский сад, церковь, дома", - сообщил он.