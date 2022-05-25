Новая провокация под Белгородом: неизвестные обстреляли село на границе с Украиной

Неизвестные в очередной раз обстреляли село под Белгородом, которое с трех сторон окружено ВС РФ , захватившими часть Харьковской области.

Губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале обвинил в произошедшем Вооруженные силы Украины, информирует Апостроф .

“Идёт обстрел со стороны Украины нашего села Журавлёвка. По докладу главы поселения Анжелики Самойловой, повреждены 5 домовладений. Есть один пострадавший – молодой человек с глубоким осколочным ранением”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что жители Журавлевки несколько недель назад были переселены из этих населенных пунктов. Поэтому неясно, как раненный попал на эту территорию.

Также добавим, что село, расположенное на границе с территорией Украины, с трех сторон окружено роSSийскими военнослужащими, которые вторглись в Харьковскую область.