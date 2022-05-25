В Давосе разгорелся спор: смирится ли РоSSия с поражением в войне против Украины?

Владимир Путин совершил ужасную ошибку, когда начал вторжение в Украину. И каков бы ни был исход этой войны, РоSSия еще очень долго будет ослаблена. Однако у Путина все еще есть очень много способов устроить эскалацию вплоть до применения ядерного оружия.

Такое мнение в ходе дискуссии на Всемирном экономическом форуме в Давосе высказал профессор Школы управления имени Джона Кеннеди в Гарвардском университете Грэм Эллисон. Он убежден, что либо на местах появятся факты, с которыми Путин «сможет жить», либо будет еще большая эскалация насилия.

При этом он согласился с бывшим Госсекретарем США Генри Киссинджером, призвавшим Украину уступить территорию ради окончания войны. По словам Эллисона, отвергать появление «украинского Нагасаки» нельзя. В конце концов, президент США Гарри Трумэн считал, что ядерный удар - это хороший способ закончить Вторую мировую войну. Путин может решить, что этот инструмент приемлем и для его случая.

«Президент Владимир Зеленский никогда не откажется от украинской территории. И он не должен. Но Япония тоже не отказалась от Курильских островов. Так что могла бы появиться форма замороженного конфликта, с которым можно будет жить и из которого Украина выйдет как преуспевающая демократия», - сказал Эллисон.

С ним не согласился профессор исследования войны Королевского колледжа Лондона сэр Лоренс Фридмен. Он подчеркнул, что позиция Эллисона очень опасна. Он указал, что в роSSийской ядерной доктрине указано: ядерный удар может быть нанесен только в случае угрозы самому существованию РоSSии. Но факт в том, что РоSSии никто никогда не угрожал. Ее никто не атакует. Танки не едут на роSSийскую границу. И никакой «экзистенциальной угрозы» для РоSSии не существует.