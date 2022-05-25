Юрий Вигиринский: Мы не можем прогнозировать, сколько будет длиться война

Юрист и аналитик Юрий Вигиринский проанализировал помощь Украине от Запада.

Об этом он рассказал на канале «My.ua» .

«Сколько будет продолжаться помощь от доноров? Если откровенно, то она продлится долго. Мы не зарабатываем, чтобы обеспечивать собственные экономические потребности и вести войну. Во многом поставки вооружения означают характер ведения боевых действий в Украине», - отметил Юрий Вигиринский.

По словам эксперта, сейчас Украина получает очень хорошую помощь от Запада, в том числе и наша армия: в зависимости от того, как будет поставляться оружие, будут проводиться контрнаступления украинских военных.

«Если поставки тормозят, то наступательные операции при отсутствии средств, наверное, не будут столь быстрыми и интенсивными, как ожидают украинцы. Также, мы не можем прогнозировать, сколько будет длиться война, и как следствие не можем прогнозировать, сколько времени нужно будет по 5-7 млрд долларов ежемесячно, чтобы финансировать собственные расходы», - подчеркнул Юрий Вигиринский.