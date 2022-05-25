Юрий Вигиринский: Мы не можем прогнозировать, сколько будет длиться война
Юрист и аналитик Юрий Вигиринский проанализировал помощь Украине от Запада.
Об этом он рассказал
«Сколько будет продолжаться помощь от доноров? Если откровенно, то она продлится долго. Мы не зарабатываем, чтобы обеспечивать собственные экономические потребности и вести войну. Во многом поставки вооружения означают характер ведения боевых действий в Украине», - отметил Юрий Вигиринский.
По словам эксперта, сейчас Украина получает очень хорошую помощь от Запада, в том числе и наша армия: в зависимости от того, как будет поставляться оружие, будут проводиться контрнаступления украинских военных.
«Если поставки тормозят, то наступательные операции при отсутствии средств, наверное, не будут столь быстрыми и интенсивными, как ожидают украинцы. Также, мы не можем прогнозировать, сколько будет длиться война, и как следствие не можем прогнозировать, сколько времени нужно будет по 5-7 млрд долларов ежемесячно, чтобы финансировать собственные расходы», - подчеркнул Юрий Вигиринский.