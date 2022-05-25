Юрий Вигиринский: Мы не можем прогнозировать, сколько будет длиться война

Юрий Вигиринский: Мы не можем прогнозировать, сколько будет длиться война

Юрист и аналитик Юрий Вигиринский проанализировал помощь Украине от Запада.

Об этом он рассказал на канале «My.ua».

«Сколько будет продолжаться помощь от доноров? Если откровенно, то она продлится долго. Мы не зарабатываем, чтобы обеспечивать собственные экономические потребности и вести войну. Во многом поставки вооружения означают характер ведения боевых действий в Украине», - отметил Юрий Вигиринский.

По словам эксперта, сейчас Украина получает очень хорошую помощь от Запада, в том числе и наша армия: в зависимости от того, как будет поставляться оружие, будут проводиться контрнаступления украинских военных.

«Если поставки тормозят, то наступательные операции при отсутствии средств, наверное, не будут столь быстрыми и интенсивными, как ожидают украинцы. Также, мы не можем прогнозировать, сколько будет длиться война, и как следствие не можем прогнозировать, сколько времени нужно будет по 5-7 млрд долларов ежемесячно, чтобы финансировать собственные расходы», - подчеркнул Юрий Вигиринский.


user, politeka.net

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Экс-госсекретарь Киссинджер признал, что нейтралитет Украины больше невозможенЭкс-госсекретарь Киссинджер признал, что нейтралитет Украины больше невозможен
Прекратите нас насиловать: в Каннах голая активистка с флагом Украины на груди устроила протестПрекратите нас насиловать: в Каннах голая активистка с флагом Украины на груди устроила протест
Уничтожение роSSийского генерала: в деле всплыли любопытные подробностиУничтожение роSSийского генерала: в деле всплыли любопытные подробности
Глава разведки раскрыл план возвращения Крыма и жалкие перспективы рф: "Мы должны, как минимум..."Глава разведки раскрыл план возвращения Крыма и жалкие перспективы рф: "Мы должны, как минимум..."
РоSSияне хотели перерезать трассу на Бахмут, а вместо этого потеряли населенный пункт — ОВАРоSSияне хотели перерезать трассу на Бахмут, а вместо этого потеряли населенный пункт — ОВА
Блок рекламы


Похожие новости
Тарас Загородний рассказал, что нужно будет сделать в Украине после победы: «Залить бетоном границы»Тарас Загородний рассказал, что нужно будет сделать в Украине после победы: «Залить бетоном границы»
В Давосе Украина заявила, что будет иметь лучшую налоговую систему в мире, а в админсудах будет работать искусственный интеллектВ Давосе Украина заявила, что будет иметь лучшую налоговую систему в мире, а в админсудах будет работать искусственный интеллект
Зеленский: «После военной фазы войны будет стол переговоров. Вопрос в том, с каким президентом РФ мы будем договариваться»Зеленский: «После военной фазы войны будет стол переговоров. Вопрос в том, с каким президентом РФ мы будем договариваться»
"Шестой пакет будет работать": Подоляк рассказал о новых санкциях против рф, которые "уже на подходе""Шестой пакет будет работать": Подоляк рассказал о новых санкциях против рф, которые "уже на подходе"
Генсек НАТО рассказал, как закончится роSSийская война против УкраиныГенсек НАТО рассказал, как закончится роSSийская война против Украины
Премьер-министр Бельгии объяснил, как долго ЕС будет помогать Украине оборонятьсяПремьер-министр Бельгии объяснил, как долго ЕС будет помогать Украине обороняться
"Люди, опомнитесь! У нас война в стране!": Филатов эмоционально рассказал о благоустройстве Днепра"Люди, опомнитесь! У нас война в стране!": Филатов эмоционально рассказал о благоустройстве Днепра
Немецкий астронавт рассказал, как выглядит война в Украине с МКСНемецкий астронавт рассказал, как выглядит война в Украине с МКС
ПЦУ создала собственный монастырь в Киево-Печерской лавре: что теперь будет со святынейПЦУ создала собственный монастырь в Киево-Печерской лавре: что теперь будет со святыней
"Начнется переломный момент": глава разведки назвал сроки и чем закончится война"Начнется переломный момент": глава разведки назвал сроки и чем закончится война
Последние новости
Подгружаем последние новости