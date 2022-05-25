Путин запустил «паспортизацию» в Запорожской и Херсонской областях

Президент РоSSии, которая оккупировала часть территории Украины, Владимир Путин подписал указ об упрощенном предоставлении гражданства РФ жителям Херсонской и Запорожской областей Украины. Документ опубликован на Официальном портале правовой информации .

Это дополнение к указу, которым агрессор в 2019 году разрешил упрощенную выдачу роSSийских паспортов жителям «ДНР» и «ЛНР».

Среди упрощений - сокращение сроков заявлений о приеме в гражданство: должны рассматриваться не дольше трех месяцев.

Указ вступает в силу сегодня, 25 мая.