Новостей.COM ⇒
2022-05-25
Путин запустил «паспортизацию» в Запорожской и Херсонской областях
Ранее агрессор упростил получение гражданства РФ на оккупированных территориях Донбасса и Крыма, информирует
© НТВ
Президент РоSSии, которая оккупировала часть территории Украины, Владимир Путин подписал указ об упрощенном предоставлении гражданства РФ жителям Херсонской и Запорожской областей Украины. Документ опубликован на
Это дополнение к указу, которым агрессор в 2019 году разрешил упрощенную выдачу роSSийских паспортов жителям «ДНР» и «ЛНР».
Среди упрощений - сокращение сроков заявлений о приеме в гражданство: должны рассматриваться не дольше трех месяцев.
Указ вступает в силу сегодня, 25 мая.
Анастасия Дэйна, ZN.ua