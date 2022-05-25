Путин запустил «паспортизацию» в Запорожской и Херсонской областях

Ранее агрессор упростил получение гражданства РФ на оккупированных территориях Донбасса и Крыма, информирует ZN.ua.

Путин запустил «паспортизацию» в Запорожской и Херсонской областях
© НТВ

Президент РоSSии, которая оккупировала часть территории Украины, Владимир Путин подписал указ об упрощенном предоставлении гражданства РФ жителям Херсонской и Запорожской областей Украины. Документ опубликован на Официальном портале правовой информации.

Это дополнение к указу, которым агрессор в 2019 году разрешил упрощенную выдачу роSSийских паспортов жителям «ДНР» и «ЛНР».

Среди упрощений - сокращение сроков заявлений о приеме в гражданство: должны рассматриваться не дольше трех месяцев.

Указ вступает в силу сегодня, 25 мая.


Анастасия Дэйна, ZN.ua

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Экс-госсекретарь Киссинджер признал, что нейтралитет Украины больше невозможенЭкс-госсекретарь Киссинджер признал, что нейтралитет Украины больше невозможен
Прекратите нас насиловать: в Каннах голая активистка с флагом Украины на груди устроила протестПрекратите нас насиловать: в Каннах голая активистка с флагом Украины на груди устроила протест
Уничтожение роSSийского генерала: в деле всплыли любопытные подробностиУничтожение роSSийского генерала: в деле всплыли любопытные подробности
Глава разведки раскрыл план возвращения Крыма и жалкие перспективы рф: "Мы должны, как минимум..."Глава разведки раскрыл план возвращения Крыма и жалкие перспективы рф: "Мы должны, как минимум..."
РоSSияне хотели перерезать трассу на Бахмут, а вместо этого потеряли населенный пункт — ОВАРоSSияне хотели перерезать трассу на Бахмут, а вместо этого потеряли населенный пункт — ОВА
Блок рекламы


Похожие новости
Генерал раскрыл, кто в рф борется за статус преемника путина: "Встречались не с кем-нибудь, а именно с..."Генерал раскрыл, кто в рф борется за статус преемника путина: "Встречались не с кем-нибудь, а именно с..."
РоSSия хочет устроить голод в Херсонской области - БудановРоSSия хочет устроить голод в Херсонской области - Буданов
Столтенберг считает, что Путин войной против Украины добился совершенно противоположного своим «утлиматумам»Столтенберг считает, что Путин войной против Украины добился совершенно противоположного своим «утлиматумам»
"Довольных путиным почти нет": диктатор игнорирует катастрофу в своей экономике, раскрыты настроения Кремля"Довольных путиным почти нет": диктатор игнорирует катастрофу в своей экономике, раскрыты настроения Кремля
РоSSийские моряки устроили бунт и тайно жалуются путину и шойгу: в разведке раскрыли подробностиРоSSийские моряки устроили бунт и тайно жалуются путину и шойгу: в разведке раскрыли подробности
Блинкен: «Частью войны Путина является попытка стереть украинскую идентичность»Блинкен: «Частью войны Путина является попытка стереть украинскую идентичность»
В Москве уже обсуждают «будущее после Путина» и даже фигуры преемников — МедузаВ Москве уже обсуждают «будущее после Путина» и даже фигуры преемников — Медуза
Оккупанты разрушили 8 памятников истории и культуры в Запорожской области — ОВАОккупанты разрушили 8 памятников истории и культуры в Запорожской области — ОВА
После вторжения РФ в Украину на Путина было осуществлено покушение – БудановПосле вторжения РФ в Украину на Путина было осуществлено покушение – Буданов
Лукашенко в лицо путину посмеялся над "укреплением рубля", в сети оценили: "Судя по позам..."Лукашенко в лицо путину посмеялся над "укреплением рубля", в сети оценили: "Судя по позам..."
Последние новости
Подгружаем последние новости