ВТО рассмотрит пути разблокировки украинских портов

Организация попытается найти решение для логистики украинского зерна, информирует ZN.ua.

ВТО рассмотрит пути разблокировки украинских портов
© wto.org

Всемирная торговая организация на министерской конференции 12-15 июня в Женеве попытается найти решение для снятия блокады украинских портов. Об этом заявила первый вице-премьер-министр — министр экономики Юлия Свириденко по итогам встречи с гендиректором ВТО Нгози Оконджи-Ивелой на Всемирном экономическом форуме.

«Мы благодарны за личные усилия генерального директора ВТО в нахождении решения логистики украинского зерна, столь важного для Украины, Африки и всего мира. Свободная и справедливая торговля спасет мир от голода и обнищания», — заявила Свириденко.

В ходе встречи стороны также согласовали направления сотрудничества в канун 12-й министерской конференции.


Дубенко Вадим, ZN.ua

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