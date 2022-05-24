ВТО рассмотрит пути разблокировки украинских портов

Всемирная торговая организация на министерской конференции 12-15 июня в Женеве попытается найти решение для снятия блокады украинских портов. Об этом заявила первый вице-премьер-министр — министр экономики Юлия Свириденко по итогам встречи с гендиректором ВТО Нгози Оконджи-Ивелой на Всемирном экономическом форуме.

«Мы благодарны за личные усилия генерального директора ВТО в нахождении решения логистики украинского зерна, столь важного для Украины, Африки и всего мира. Свободная и справедливая торговля спасет мир от голода и обнищания», — заявила Свириденко.

В ходе встречи стороны также согласовали направления сотрудничества в канун 12-й министерской конференции.