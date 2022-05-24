Миссия – изменить жизнь и сделать государство эффективным, - Сергей Телешун об Украине после победы

Миссия – изменить жизнь и сделать государство эффективным, - Сергей Телешун об Украине после победы

Политолог Сергей Телешун рассказал, что Украина может после победы измениться и стать эффективным государством.

Об этом он рассказал в программе «Личность с Сергеем Дойко».

«Мы не должны потерять желание изменить жизнь и не стать сырьевым придатком чего-либо. Мы должны стать, может, не такими глобальными, но все же партнерами», - отметил Сергей Телешун.

По словам эксперта, после победы в войне Украина должна многое в себе изменить и тогда мы станем очень мощным государством: все предпосылки для этого есть начиная с физических особенностей нашей страны и заканчивая уникальным единственным в своих убеждениях обществом.

«Умирать за свободу не каждая нация Европейского союза умеет: 4-5 государств мира могут понять нас. Каждый президент уходит с миссией, но не приведи Господи украинцам выбирать мессию. Миссия – изменить жизнь и сделать государство эффективным», - подчеркнул Сергей Телешун.

Как отметил политолог, наше государство имеет определенные недостатки, но украинцы способны это решить и сделать Украину очень эффективным и значимым государством.


user, politeka.net

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