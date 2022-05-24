С 1 сентября в украинских школах возобновят очное обучение: названное условие

Безопасность учащихся будет являться главным приоритетом, информирует ZN.ua.

Украинские школы с 1 сентября школы могут вернуться к очной учебе. Однако разрешение на такую деятельность получат заведения, которые оборудованы укрытиями, сообщил заместитель министра образования Андрей Витренко во время телемарафона.

«Мы прорабатываем механизмы, при которых 1 сентября начнется офлайн-учеба в школах. Все зависит от ситуации в стране», – подчеркнул он.

Витренко отметил, что сейчас проходит аудит школ на предмет того, есть ли у них бомбоубежища, чтобы обеспечить безопасность детей и педагогов.

«По нашим планам откроются школы, которые смогут быть обеспечены бомбоубежищами. Такие школы в Украине есть», – заявил замминистра.


Ирина Знась, ZN.ua

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