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2022-05-24
С 1 сентября в украинских школах возобновят очное обучение: названное условие
Безопасность учащихся будет являться главным приоритетом, информирует
Украинские школы с 1 сентября школы могут вернуться к очной учебе. Однако разрешение на такую деятельность получат заведения, которые оборудованы укрытиями,
«Мы прорабатываем механизмы, при которых 1 сентября начнется офлайн-учеба в школах. Все зависит от ситуации в стране», – подчеркнул он.
Витренко отметил, что сейчас проходит аудит школ на предмет того, есть ли у них бомбоубежища, чтобы обеспечить безопасность детей и педагогов.
«По нашим планам откроются школы, которые смогут быть обеспечены бомбоубежищами. Такие школы в Украине есть», – заявил замминистра.
Ирина Знась, ZN.ua