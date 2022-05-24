Просил передать "хоть кость" для захоронения: роSSийский генерал потерял племянника на войне в Украине

На войне в Украине погиб племянник героя РоSSии, замкомандующего войсками ЮВО - генерал-лейтенанта Рустама Мурадова, а сам он получил в нашей стране ранение, информирует Апостроф.

Как сообщает Telegram-канал Baza, 27-летний Салман Сулейманов был командиром взвода и погиб в конце апреля.

Мурадов, который после ранения проходит лечение в госпитале, узнав о гибели племянника, очень просил "найти хотя бы одну кость", чтобы можно было его похоронить. Как сообщил источник канала, останки Сулейманова удалось найти, их привезли на родину в Дагестан. Мурадов отпросился из госпиталя на похороны племянника.


Лена Руденко, Апостроф

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