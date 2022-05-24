Столтенберг в Давосе: "Свобода важнее экономической выгоды"

Генеральный секретарь НАТО указал европейцам на важный урок войны против Украины, информирует ZN.ua.

Столтенберг в Давосе:
© Getty Images

Война в Украине показала, что очень тесные экономические связи с авторитарными режимами, такими как режим Владимира Путина могут очень дорого стоить с точки зрения безопасности. Об этом сказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Он отметил, как РоSSия использует экспорт газа и нефти для давления на страны Европы.

«Война показала, как тесные экономические связи с авторитарными режимами могут создавать уязвимость в области безопасности. Очень важно, чтобы наши экономические решения принимались взвешенно. Свобода важнее экономической выгоды», - сказал Столтенберг.

Он подчеркнул, что урок, который Европа должна извлечь из роSSийской войны против Украины, также касается и торговли с Китаем. Особенно это нужно учитывать, когда речь идет об обмене технологиями.


Виктория Хмилевская, ZN.ua

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