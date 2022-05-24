"Довольных путиным почти нет": диктатор игнорирует катастрофу в своей экономике, раскрыты настроения Кремля

владимир путин

Президент россии владимир путин намеренно игнорирует колоссальные проблемы с экономикой, к которым привела развязанная им война в Украине.

В Кремле сейчас прочно воцарились пессимистические настроения на фоне все сильнее ухудшающейся обстановки в россии. Об этом сообщает роSSийское издание «Медуза» со ссылкой на свои источники в роSSийском правительстве.

Отмечается, что роSSийские элиты в ужасе от того, как введенные Западом санкции сказываются на экономической ситуации в стране и на их карьерах. При этом они не видят реалистичного сценария прекращения боевых действий в Украине с сохранением своего рейтинга. Как результат, большинство роSSийских чиновников недовольны путиным и его авантюрой, но в то же время боятся предпринимать что-либо для изменения ситуации.

Владимир Путин

«Довольных Путиным, наверно, почти нет. Бизнес и многие члены правительства недовольны тем, что президент начал войну, не подумав о масштабах санкций — с такими санкциями жить нормально нельзя. «Ястребов» не устраивают темпы «спецоперации», - рассказал источник издания, близкий к Кремлю.

Сейчас крупнейшие бизнесмены и большинство «гражданских» чиновников россии, не связанных с силовыми структурами, все чаще указывают на проблемы в сфере экономики.

«Проблемы уже видны, а в середине лета они просто посыплются с разных сторон: транспорт, медицина, даже сельское хозяйство. Никто о таком масштабе просто не думал», - рассказал близкий к правительству источник.

владимир путин

В частности, отмечается, что никто в Кремле перед началом войны не просчитывал вариант полного отказа европейских стран от роSSийского газа и нефти. Путин до сих пор не верит в то, что Запад на это пойдет, ведь это стало бы катастрофическим ударом по экономике рф.

Также отмечается, что президент россии категорически отказывается признавать очевидную связь экономических проблем своей страны с развязанной им войной.

«Поэтому специальная военная операция на Донбассе здесь совершенно ни при чем», - заявил недавно путин в ответ на жалобы одного из своих чиновников.


Дарья Волкова, politeka.net

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