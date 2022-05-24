Мужчин из "ДНР" использовали в Мариуполе как пушечное мясо: выжившие записали обращение

мобилизованные из ДНР

Жители оккупированных территорий Донбасса, насильно попавшие под мобилизацию в «ДНР», записали видеообращение.

В сети появились кадры с мужчинами, которых пытаются отправить воевать оккупанты. На видео они обращаются к главарю так называемой «ДНР» Денису Пушилину.

Мужчины утверждают, что руководство «республики» нарушило собственные публичные заявления о том, что мобилизованные резервисты не будут участвовать в боевых действиях. На самом деле вместо «восстановления правопорядка на освобожденных территориях ДНР» вчерашних студентов и простых рабочих бросают на амбразуру путинской войны.

«Личный состав третьего стрелкового батальона 105-го стрелкового полка будучи необученным и неопытным в ведении боевых действий - до момента мобилизации проходили обучение в вузах, работали на различного рода предприятиях и в различных отраслях, не имеющих отношение к военной службе; а также не прошедшие обязательное медицинское обследование – находились с 13.03.2022 на передовых позициях в городе Мариуполе», - произносит на видео один из «вояк».

Он рассказал, что по итогам боев их батальон лишился 40% своего состава. Сейчас, по словам мужчины, оставшиеся в живых, находятся «на территории другого государства» - «ЛНР».

«Военнослужащие морально и физически истощены, что осложняет выполнение боевых задач», - добавляет оратор.


Дарья Волкова, politeka.net

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