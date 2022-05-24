"Строят запасной рубеж обороны, понимая неизбежность отступления": оккупанты готовятся к контрнаступлению

На юге русские войска потеряли инициативу и теперь готовятся обороняться

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На юге Украины роSSийские захватнические войска уже не идут в наступление, а готовятся к обороне и даже к отступлению. Об этом сообщила пресс-служба Оперативного командования "Юг" в очередном своде.

"Скрываясь за артиллерийско-минометными обстрелами наших позиций и мирного населения, рашисты строят запасной рубеж обороны, понимая неизбежность отступления", – говорится в сообщении.

В первой половине дня россияне из вертолетов Ми-24 нанесли удар по позициям Вооруженных сил Украины. К счастью, потерь нет.

"А вот враги, упустив шанс на успешную воздушную разведку, не досчитались 23 рашистов, несколько единиц бронированной и автомобильной техники", – информируют в ОК "Юг".

В Черном море роSSийские корабли продолжают блокировать судоходство и наносить ракетные удары по территории Украины. В Одесской области запрещено находиться на пляжных зонах в пределах прибрежной защитной полосы моря. Побережье усиленно обследуют на предмет наличия взрывчатки.


Юлия Лавришин, ZN.ua

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