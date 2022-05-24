Оккупанты безуспешно пытаются сдержать контрнаступление ВСУ на Харьковщине: данные исследователей

В понедельник, 23 мая, войска РФ достигли незначительного продвижения у Северодонецка, где, вероятно, вошли в поселок Щедрищево. Однако оккупанты вряд ли смогут быстро захватить Бахмут.

К такому выводу пришли аналитики американского Института изучения войны (ISW), информирует Апостроф .

Украинские войска отступили к западу от Владимировки к Соледару, что указывает на то, что россияне продвигаются к западу от Попасной, в отличие от приоритетного продвижения к северу в Северодонецк. Оккупанты также преуспели у административной границы Донецк-Луганск и взяли под контроль Мироновский к юго-востоку от Бахмута.

РоSSийские войска активизировали наступление в районе Лимана и Авдеевки и смогли взять частичный контроль над Лиманом. Дополнительно они усилили артиллерийские удары по Авдеевке и, вероятно, пользуются предварительным захватом Новоселовки для продвижения на Авдеевку и получения доступа к шоссе в Славянске.

Кроме того, россияне планируют возобновить наступательные операции вокруг Изюма в ближайшие дни.

С большой долей вероятности, роSSийская армия сможет добиться дальнейших незначительных успехов к западу от Попасной, но вряд ли сможет захватить Бахмут.

Украинское контрнаступление к северо-востоку от Харькова продолжает угрожать роSSийским позициям и заставляет россиян укреплять оборонные позиции в районе Волчанска.