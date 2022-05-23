Из-за обстрела оккупантами Десны погибли 87 человек – Зеленский

В результате удара роSSийских оккупантов по учебному центру украинской армии в поселке Десна (Черниговская обл.) погибли 87 человек. Об этом во время выступления на Давосском экономическом форуме рассказал президент Украины Владимир Зеленский.

Он заявил, что спасательные работы в Десне закончились. В результате вражеского обстрела погибли 87 человек. Сколько раненых – не сообщается.

Напомним, военные РФ 17 мая нанесли ракетный удар по поселку Десна. В результате пострадали мирные жители. Были повреждены жилые дома.

Из Черниговской области военные РФ бежали в конце марта. С тех пор войска РФ постоянно обстреливают Черниговщину с территории РоSSии. Они используют для этого минометы и артиллерию. Были случаи, когда населенные пункты Черниговской области обстреливали крылатыми ракетами (как в случае с Десной) и ракетами с вертолетов.

Так, по данным спикера Минобороны Украины Александра Мотузяника, войска РФ 23 мая с территории РоSSии обстреляли Черниговскую и Сумскую области. Под прицел врага попали, в частности, села Гремяч, Николаевка, Кучеревка и Спасское.

Ранее советник главы ОП Украины Михаил Подоляк сказал, что президент Владимир Зеленский уничтожит "русскую варварскую цивилизацию".