Экс-госсекретарь Киссинджер признал, что нейтралитет Украины больше невозможен

Результат войны в Украине с военной и политической точки зрения изменит отношения между странами в мире. Такое мнение высказал бывший Госсекретарь США Генри Киссинджер во время Всемирного экономического форума в Давосе.

«8 лет назад, когда появилась идея вступления Украины в НАТО, я тогда написал статью, в которой заметил, что было бы хорошо, чтобы Украина оставалась в группе нейтральных стран, которые стали мостом между Востоком и Западом. Но теперь эта идея перестала существовать», - сказал Киссинджер.

Он отметил, что переговоры о завершении роSSийской войны против Украины должны начаться через месяц-два. Война должна закончиться раньше, чем появятся непоправимые последствия.