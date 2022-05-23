Экс-госсекретарь Киссинджер признал, что нейтралитет Украины больше невозможен

Бывший американский дипломат заявил, что война должна закончиться раньше, чем появятся невосполнимые последствия, информирует ZN.ua.

Экс-госсекретарь Киссинджер признал, что нейтралитет Украины больше невозможен

Результат войны в Украине с военной и политической точки зрения изменит отношения между странами в мире. Такое мнение высказал бывший Госсекретарь США Генри Киссинджер во время Всемирного экономического форума в Давосе.

«8 лет назад, когда появилась идея вступления Украины в НАТО, я тогда написал статью, в которой заметил, что было бы хорошо, чтобы Украина оставалась в группе нейтральных стран, которые стали мостом между Востоком и Западом. Но теперь эта идея перестала существовать», - сказал Киссинджер.

Он отметил, что переговоры о завершении роSSийской войны против Украины должны начаться через месяц-два. Война должна закончиться раньше, чем появятся непоправимые последствия.


Анна Конюченко, ZN.ua

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Прекратите нас насиловать: в Каннах голая активистка с флагом Украины на груди устроила протестПрекратите нас насиловать: в Каннах голая активистка с флагом Украины на груди устроила протест
Дифференцированная мобилизация: в Украине могут провести новый этап призыва в армиюДифференцированная мобилизация: в Украине могут провести новый этап призыва в армию
Депутаты рф готовы запретить обмен некоторых воинов из "Азостали": кого не хотят отпускать в УкраинуДепутаты рф готовы запретить обмен некоторых воинов из "Азостали": кого не хотят отпускать в Украину
РоSSияне хотели перерезать трассу на Бахмут, а вместо этого потеряли населенный пункт — ОВАРоSSияне хотели перерезать трассу на Бахмут, а вместо этого потеряли населенный пункт — ОВА
РоSSийские оккупанты разрушили стадион в Харькове, на котором тренировалась сборная УкраиныРоSSийские оккупанты разрушили стадион в Харькове, на котором тренировалась сборная Украины
Блок рекламы


Похожие новости
Андрей Пионтковский заявил, что победа Украины сделает ее одним из лидеров свободного мираАндрей Пионтковский заявил, что победа Украины сделает ее одним из лидеров свободного мира
Посольство Украины добилось права на работу для украинцев, бежавших от войны в ИзраильПосольство Украины добилось права на работу для украинцев, бежавших от войны в Израиль
Любитель "русского мира" в сердце западной Украины: СБУ разоблачила интернет-пропагандистаЛюбитель "русского мира" в сердце западной Украины: СБУ разоблачила интернет-пропагандиста
«Каждое утро задайте себе вопрос: что ты сделал для Украины сегодня?»: Зеленский в Давосе«Каждое утро задайте себе вопрос: что ты сделал для Украины сегодня?»: Зеленский в Давосе
Президент Швейцарии объяснил, почему поддержка Украины в войне – это не нарушение швейцарской нейтральностиПрезидент Швейцарии объяснил, почему поддержка Украины в войне – это не нарушение швейцарской нейтральности
Вступление Украины в НАТО будет выгодно для самой Европы, - Сергей ДжерджВступление Украины в НАТО будет выгодно для самой Европы, - Сергей Джердж
Президент Украины выступит на Всемирном экономическом форуме в ДавосеПрезидент Украины выступит на Всемирном экономическом форуме в Давосе
Глава Давосского форума призвал уже начать план Маршалла для УкраиныГлава Давосского форума призвал уже начать план Маршалла для Украины
Отмена запрета на выезд из Украины для мужчин: Зеленский дал жесткий ответОтмена запрета на выезд из Украины для мужчин: Зеленский дал жесткий ответ
Польша сделает все для вступления Украины в Евросоюз – ДудаПольша сделает все для вступления Украины в Евросоюз – Дуда
Последние новости
Подгружаем последние новости