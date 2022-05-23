Конгрессмен США: «Мы сильно недооценили Украину и переоценили РоSSию»

Американский сенатор указал, про что Запад должен подумать уже сейчас в контексте роSSийской войны против Украины, информирует ZN.ua.

Конгрессмен США: «Мы сильно недооценили Украину и переоценили РоSSию»
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США сильно недооценили Украину и очень переоценили РоSSию. РоSSийская тактика очень похожа на ту, к которой прибегали во времена Первой мировой войны. Об этом в ходе обсуждения на Всемирном экономическом форуме в Давосе сказал американский конгрессмен и член Комитета Сената по иностранным делам Майкл МакКол.

«Они потеряли треть своих сил. Мне кажется, мы должны сделать все возможное, чтобы помочь Украине. Но, по-моему, волна уже меняется. Владимир Путин рассчитывал разделить НАТО. Но получилось обратное», - сказал американский парламентарий.

В то же время он отметил, что эскалация войны в Украине возможна. МакКол указал на то, что РоSSия привлекла сирийских специалистов, которые делали барельные бомбы для режима Башара Асада. Также существует угроза того, что химическое оружие в том или ином виде будет применяться на поле битвы, так как это было в Сирии.

«В конце концов нельзя исключать и применение тактического ядерного оружия. Москва имеет передовые разработки в этом поле. Но это было бы проявлением отчаяния. И здесь мы должны думать и говорить о том, что сделает Запад, когда РоSSия пойдет на такой отчаянный поступок», - подчеркнул конгрессмен.


Анна Конюченко, ZN.ua

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