Война в Украине будет длиннее, чем Зимняя война 1939 года – экс-премьер Финляндии

Финский эксперт объяснил, почему Путин все еще не определил, что он будет считать победой в войне, информирует ZN.ua.

Война в Украине будет длиннее, чем Зимняя война 1939 года – экс-премьер Финляндии
© КГГА, Алексей Самсонов

РоSSийская война против Грузия в 2008 году была более простым кризисом, чем нынешняя агрессия РФ против Украины. Об этом на Всемирном экономическом форуме в Давосе сказал бывший премьер-министр Финляндии Александр Стубб.

Он напомнил, что роSSийско-грузинская война закончилась через неделю. Перемирие наступило быстро. А сейчас в Украине любая из сторон не может просто так отступить.

«Президент Владимир Зеленский не может сдаться. Нельзя отрешиться от местности собственной страны и от её идентичности. А Владимиру Путину сложно определить победу. Ему нужен Донбасс, нужное признание Крыма, может еще больше территории. Так что ситуация сложная. Финская война продолжалась 105 дней. А эта война будет длиться гораздо дольше», – сказал Стубб.


Анна Конюченко, ZN.ua

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