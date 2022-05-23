Война в Украине будет длиннее, чем Зимняя война 1939 года – экс-премьер Финляндии

РоSSийская война против Грузия в 2008 году была более простым кризисом, чем нынешняя агрессия РФ против Украины. Об этом на Всемирном экономическом форуме в Давосе сказал бывший премьер-министр Финляндии Александр Стубб.

Он напомнил, что роSSийско-грузинская война закончилась через неделю. Перемирие наступило быстро. А сейчас в Украине любая из сторон не может просто так отступить.

«Президент Владимир Зеленский не может сдаться. Нельзя отрешиться от местности собственной страны и от её идентичности. А Владимиру Путину сложно определить победу. Ему нужен Донбасс, нужное признание Крыма, может еще больше территории. Так что ситуация сложная. Финская война продолжалась 105 дней. А эта война будет длиться гораздо дольше», – сказал Стубб.