Директор RUSI: Китай мог использовать войну в Украине, чтобы стать лидером мира

Война в Украине предложила Китаю большие возможности для повышения своего глобального влияния. Такое мнение на Всемирном экономическом форуме в Давосе высказала директор Royal United Services Institute (RUSI) Карин фон Хиппель.

«Си Цзиньпин – единственный, кого Владимир Путин все еще слушает. Китайский лидер мог бы заставить РоSSию завершить эту войну. Это позволило бы Китаю стать глобальным лидером, а также улучшить отношения с США », – сказала она.