Директор RUSI: Китай мог использовать войну в Украине, чтобы стать лидером мира

По мнению эксперта, у Пекина все еще есть такая возможность, информирует ZN.ua.

Директор RUSI: Китай мог использовать войну в Украине, чтобы стать лидером мира
© Интерфакс

Война в Украине предложила Китаю большие возможности для повышения своего глобального влияния. Такое мнение на Всемирном экономическом форуме в Давосе высказала директор Royal United Services Institute (RUSI) Карин фон Хиппель.

«Си Цзиньпин – единственный, кого Владимир Путин все еще слушает. Китайский лидер мог бы заставить РоSSию завершить эту войну. Это позволило бы Китаю стать глобальным лидером, а также улучшить отношения с США», – сказала она.


Анастасия Дэйна, ZN.ua

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