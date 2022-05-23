Задалбывайте кого-то другого: чиновник нахамил журналистке на вопрос о ситуации в Северодонецке

Журналистка Марина Шашкова, жительница Северодонецка, который сейчас подвергается разрушениям в результате обстрелов ВС РоSSии, критикует местные власти за нежелание помочь людям узнать информацию о родственниках, что остались в городе.

Об этом Марина Шашкова рассказала в Facebook, информирует Апостроф.

По ее словам, руководитель Северодонецкой ВГА Александр Стрюк ответил на просьбу журналистки сообщить, все ли хорошо с людьми, проживающими в ее квартале, грубостью: "Задалбывайте кого-то другого".

Марина Шашкова выехала из Северодонецка, а ее отец решил остаться в городе, чтобы помогать жителям своего квартала. Связи с людьми в Северодонецке нет, город также без воды, света и газа. Родственники очень волнуются за них и журналистка пыталась получить информацию у Стрюка. Она писала ему несколько раз, но вразумительного ответа добиться не удалось. Более того, чиновник упрекнул журналистку за то, что она не вывезла своего отца из города.

Журналистка добавила, что глава Луганской ОВА Сергей Гайдай "такой же".

"Они все время кричали об эвакуации не потому, что заботятся о людях и их жизни. А потому, что живут по советскому принципу – "нет человека, нет проблем". Но в городе остается 10 тысяч жителей. И власть вынуждена что-то типа делать для них. Не потому что они ответственны и переживают. А потому что им все время напоминают об этих людях уехавшие родственники. Но власти это не нравится. И потому такие как Стрюк позволяют себе так общаться", - написала Шашкова.


Лена Руденко, Апостроф

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