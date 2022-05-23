"Миллиард евро в день": Подоляк напомнил, что Европа продолжает отправлять в москву деньги

Страны Европы продолжают покупать у страны-агрессора энергоресурсы, тем самым финансируя войну в Украине.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк снова ткнул носом Европе за финансирование кремля, войска которого убивают в Украине детей и насилуют женщин. По словам советника, страны Европы продолжают покупать у рф энергоресурсы, а за вырученные средства путин финансирует свою армию.

"Завершается третий месяц вторжения РФ в Украину. Европа продолжает отправлять в Москву миллиард евро в день, покупая нефть и газ. РФ продолжает убивать детей, насиловать женщин и разрушать города. Украинцы продолжают защищать европейские границы и демократическую цивилизацию. Делайте выводы", - написал в Twitter советник главы ОП Михаил Подоляк.

Отметим, ранее Михаил Подоляк также жестко высказался на предложение некоторых европейских политиков "сохранить лицо путину". По словам советника, некоторые западные лидеры хотят завершения войны, а еще просят отдать кремлю часть территорий, чтобы "сохранить лицо россии".