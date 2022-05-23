Мариуполь нуждается в очередной эвакуации населения из-за угрозы эпидемии

Последствия превращения Мариуполя в гетто будут катастрофическими, информирует ZN.ua.

Мариуполь нуждается в очередной эвакуации населения из-за угрозы эпидемии
© t.me/polkazov

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко заявил, что город нуждается в очередной эвакуации жителей из-за угрозы эпидемии.

"Мариуполю очень нужна новая волна эвакуации. Последствия превращения Мариуполя в гетто будут катастрофические. Угроза эпидемии превращается в реальность с каждой грозой", - отметил Андрющенко в Telegram.

Он подчеркнул, что забитые ливни и канализация обеспечивают растекание дождевой воды вместе с мусором, последствиями его гниения и трупного яда во всем городе, но кафиры продолжают игнорировать санитарные вызовы.

По его словам, жители продолжают обустраивать "импровизированные колодцы" везде, где можно достать воду.


Анна Конюченко, ZN.ua

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