Беларусь разворачивает дополнительные подразделения на границе с Украиной: новые данные Генштаба

Оккупанты увеличили интенсивность применения авиации в целях уничтожения критической инфраструктуры населенных пунктов в зоне ведения активных боевых действий.

Об этом, как пишет Politeka.net, сообщается в новой сводке Генштаба ВСУ.

Также отмечается, что вооруженные силы Беларуси разворачивают в приграничных районах Гомельской области дополнительные подразделения. Усиленно ведется разведка.

«Угроза ракетно-авиационных ударов с территории республики Белоруссия осталась», - подчеркнули в Генштабе ВСУ.

Тем временем силами отдельных подразделений Западного военного округа, 11 армейского корпуса балтийского флота, Восточного и Центрального военных округов, враг осуществляет подготовку к возобновлению наступления на Славянском направлении.

Окупанты также совершили неудачную попытку наступательных действий в районе населенного пункта Довгенькое. Силы ВСУ отразили штурм и враг, понеся потери, отступил.

На Донецком направлении противник не оставляет попыток прорвать оборону наших войск и выйти на административные границы Луганской области.

Также в сводке указывается, что на Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях отмечается понижение интенсивности ведения боевых действий. Враг пытается закрепиться на достигнутых рубежах, обстреливает позиции сил обороны.