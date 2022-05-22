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2022-05-22
В Херсонской области оккупанты заминировали пути выезда из области
Ситуация в регионе сложная, говорят в ВСУ.
© Ксения Силина/Суспильне Херсон
Во временно оккупированной роSSийскими войсками Херсонской области нападавшие заминировали мосты и дороги, по которым жители региона пытаются выехать на подконтрольную Украине территорию.
«В Херсонской области стабильно сложная ситуация по всей области, взрывы и обстрелы во всех районах. Местные жители информируют о минировании мостов и дорог», -
В то же время, в населенных пунктах тергромад, которые граничат с соседними областями и находятся на линии фронта, отсутствует вода, свет и газ.
«Гуманитарные коридоры оккупанты не предоставляют ни для людей, ни для подвоза воды, продуктов, лекарств», - отметили в штабе.
Ирина Знась, ZN.ua