В Херсонской области оккупанты заминировали пути выезда из области

Во временно оккупированной роSSийскими войсками Херсонской области нападавшие заминировали мосты и дороги, по которым жители региона пытаются выехать на подконтрольную Украине территорию.

«В Херсонской области стабильно сложная ситуация по всей области, взрывы и обстрелы во всех районах. Местные жители информируют о минировании мостов и дорог», - сообщили в воскресенье в Оперативном командовании «Юг».

В то же время, в населенных пунктах тергромад, которые граничат с соседними областями и находятся на линии фронта, отсутствует вода, свет и газ.

«Гуманитарные коридоры оккупанты не предоставляют ни для людей, ни для подвоза воды, продуктов, лекарств», - отметили в штабе.