Киев направил в зону отчуждения продукты питания, воду и генераторы - Кличко

Киев направил гуманитарную помощь в зону отчуждения.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, информирует Апостроф .

" Киев , по просьбе Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения, предоставил гуманитарную помощь. 18 тонн продуктов питания, воду и два электрогенератора уже доставили и передали для персонала предприятий и учреждений зоны отчуждения", – рассказал Виталий Кличко.

Мэр Киева отметил, что столичные власти пытаются помочь другим регионам страны во время войны.