"Я вам это гарантирую": лидер Ичкерии заявил, что значит победа Украины для чеченского народа

"Я вам это гарантирую": лидер Ичкерии заявил, что значит победа Украины для чеченского народа

Будущее Чечни напрямую зависит от победы Украины.

Об этом заявил глава правительства Ичкерии в изгнании Ахмед Закаев.

"Сегодняшняя Чечня - это форпост путинизма на Кавказе. Сегодня народ чеченский не принимает никаких решений.

Например, кадыров переименовал проспект Исы Арсамикова (одного из лидеров национально-освободительного движения Кавказа) в проспект путина. Этот человек несет ответственность за убийство 300 тысяч чеченцев. Из них 40 тысяч детей.

Конечно, никаких проспектов захарченко или путина в Чечне не будет никогда - я вам это гарантирую. И никогда чеченский народ не смирится с тем положением, в котором он оказался сегодня.

И именно война в Украине стимулирует нашу борьбу за свободу и независимость все, для того, чтобы чеченский народ понял и принял как данность: победа Украины - это победа и свобода Чеченского народа.

И с этих позиций мы как правительство Чеченской республики Ичкерия в изгнании и как государственный комитет при оккупации работаем по всем направлениям. И с Чечней и с теми, кто находится сегодня за пределами Чеченской республики с одной единственной целью - победа Украины", - говорит Ахмед Закаев.

Отметим, что после роSSийского вторжения в Украину командиры двух чеченских батальонов, как и тысячи других иностранных добровольцев, заявили о готовности защищать Украину.


Алексей Ионов, politeka.net

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