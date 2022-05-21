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2022-05-21
Рашисты взорвали важный мост между Северодонецке и Лисичанском: фото
РоSSияне подорвали мост между Северодонецком и Лисичанском. Сообщение между городами не утрачено.
Об этом сообщил губернатор Сергей Гайдай.
"В июле 2014 года при освобождении Лисичанска боевики взорвали пролет моста во время отступления. С тех пор сообщение между двумя стотысячными городами было затруднено. Мост был восстановлен в 2016 году. Сегодня история повторилась", - прокомментировал Гайдай, информирует
По его словам, сообщение между городами на сегодняшний день есть.
Инна Погрибная, Апостроф