Рашисты взорвали важный мост между Северодонецке и Лисичанском: фото

РоSSияне подорвали мост между Северодонецком и Лисичанском. Сообщение между городами не утрачено.

Об этом сообщил губернатор Сергей Гайдай.

"В июле 2014 года при освобождении Лисичанска боевики взорвали пролет моста во время отступления. С тех пор сообщение между двумя стотысячными городами было затруднено. Мост был восстановлен в 2016 году. Сегодня история повторилась", - прокомментировал Гайдай, информирует Апостроф.

По его словам, сообщение между городами на сегодняшний день есть.


Инна Погрибная, Апостроф

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