Расстрел мирных граждан в Буче: СМИ установили личность одного из оккупантов, фото

В СМИ установили личность роSSийского военного из статьи The New York Times о массовом расстреле жителей Бучи.

Об этом сообщают "Важные истории".

20 мая газета The New York Times опубликовала материал, в котором рассказала об убийстве девяти жителей украинской Бучи военными РФ: найденных в одном из домов мужчин допросили и, отведя во двор здания неподалеку, расстреляли, информирует Апостроф.

Статью, в частности, сопровождают кадры с камеры видеонаблюдения, расположенной через дорогу от места казни. На ней – стоящие на улице роSSийские десантники. СМИ удалось идентифицировать одного из них.

С большой долей вероятности на фото The New York Times справа стоит 37-летний Чингиз Атантаев. На это указывают сервисы распознавания лиц, и собранные детали его биографии.

Атантаев уроженец Магадана, однако уже много лет живет в Пскове. Именно там дислоцированы 104 и 234 десантно-штурмовые полки (в/ч 32515 и в/ч 74268 соответственно), которые, по сообщению The New York Times, занимались зачисткой Бучи.

В соцсетях Атантаев подписан на многочисленные группы, связанные с армией, оружием и боевыми единоборствами. Кроме того, в 2017 году, добиваясь улучшения жилищных условий, он подавал в псковский суд иск к Минобороны "о признании несовершеннолетней дочери его супруги членом семьи военнослужащего".

В последний раз Атантаев заходил на свою страничку во «ВКонтакте» 12 апреля. Журналисты издания позвонили его жене Татьяне Чеснак, однако она отказалась связать их с Чингизом и отвечать на какие-либо вопросы о муже. Но сказала, что статью в The New York Times считает "однозначно фейком":


Инна Погрибная, Апостроф

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