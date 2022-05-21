Харьков и весь восток настолько радикализировались по отношению к РФ, что западу Украины еще очень далеко до этого — Терехов

Он призывает граждан больше не делить нашу страну. Также мэр считает, что каждый в праве самостоятельно выбирать, на каком языке разговаривать в обыденной жизни, информирует ZN.ua.

Мэр Харькова Игорь Терехов считает, что после победы над Россией основные усилия нужно бросить на безопасность. В таких условиях бизнесу будет спокойно, рассказал он во время интервью общественной организации "ЧЕСТНО" для ZN.UA.

"У нас демократический порядок вместо режима, мы можем не бояться. Дальше должна быть мощная система безопасности. Я разговаривал с послом Израиля в Украине и многими израильскими журналистами. Да, нам очень много придется брать из их опыта, но это дорого и для этого должны быть ресурсы. Я хотел бы, чтобы вместо «Стены» (проект «Стена» — разделительный барьер вдоль сухопутной границы Украины и РФ, который в 2014 году представил в Украине тогдашний премьер Арсений Яценюк. Авт.), которую кто-то строил, у нас были система «Железный купол» (мобильная система противовоздушной обороны, которая действует в Израиле. Авт.), системы ПВО, система работы многих правоохранительных органов по обнаружению ДРГ", - отмечает мэр Харькова.

Он уверен, что когда в Украине безопасность будет на самом высоком уровне – бизнесу тоже не стоит бояться. Примером этого опять же можно считать Израиль.

"Бизнес идет в Израиле, работает там, да еще и как. Недвижимость там дорогая, и ежегодно ее стоимость растет. Экономика там работает. Я хочу, чтобы у нас было еще лучше, чем в Израиле, по многим причинам, - отмечает Терехов. - Харьков — молодежный город, у нас есть необычайный кадровый потенциал, образованная и талантливая молодежь, мы университетский город, у нас вузы, которых больше нигде нет. Почему наши кадры куда-то должны выезжать? Я не хочу, чтобы так было. Мы создадим совсем другие условия, у нас будут преимущества, которых не будет в других городах, чтобы молодежь оставалась здесь. Но мы прекрасно понимаем, что сегодня речь идет о безопасности не только города Харькова, но и всей Украины. Потому что мы знаем, что «Град» бьет на 40 километров, но обстрелы возможны баллистическими ракетами. Они, не дай Бог, могут прилететь и на запад Украины, и в Киев, и в любой другой город".

Он также отметил, что не хочет, чтобы граждане и дальше делили Украину на восток и запад, но хочет, чтобы в стране не было претензий к языку.

"У нас около 90% горожан говорят по-русски, но из-за этого мы не стали меньше украинцами. На каком языке разговаривать, это дело каждого гражданина. В официальных условиях я могу и буду говорить на украинском. Это еще одно доказательство того, что нас ни от кого не нужно защищать, никто не нападает на русский язык. Мы разговариваем так, как мы хотим и как нам нравится. Это вопрос эволюции, оно придет само, не нужно ни к чему принуждать, чтобы не было отторжения. Наши ребята на передовой разговаривают на русском, и что, они от этого стали меньше любить Украину? Скажу больше, сегодня Харьков и восток Украины настолько радикализировались в отношении РФ, что Западной Украине еще очень далеко до этого", - сказал Терехов.


Виктория Хмилевская, ZN.ua

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