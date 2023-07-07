Без далекобійної зброї навіть оборонятися важко — Зеленський
Відповідне рішення повинні ухвалити насамперед у США.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що без далекобійної зброї ЗСУ важко навіть оборонятися, тож вона потрібна захисникам не лише для наступальних операцій. Під час
"Без далекобійної зброї складно не тільки наступальну місію виконувати. Складно, якщо чесно, проводити оборонну операцію. Це дуже складно. Те, що ти борониш свою землю і не можеш досягти відповідної дистанції, щоб зруйнувати ворога", - сказав Зеленський.
Він також додав, що передача такого озброєння залежить насамперед від США. Про це, а також про постачання далекобійних снарядів до деяких систем, Україна постійно розмовляє з партнерами.