Без далекобійної зброї навіть оборонятися важко — Зеленський

Відповідне рішення повинні ухвалити насамперед у США.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що без далекобійної зброї ЗСУ важко навіть оборонятися, тож вона потрібна захисникам не лише для наступальних операцій. Під час брифінгу у Чехії він зауважив, що у російських окупантів є перевага в дистанції, а у нас - ні, інформує ZN.ua.

Без далекобійної зброї навіть оборонятися важко — Зеленський
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"Без далекобійної зброї складно не тільки наступальну місію виконувати. Складно, якщо чесно, проводити оборонну операцію. Це дуже складно. Те, що ти борониш свою землю і не можеш досягти відповідної дистанції, щоб зруйнувати ворога", - сказав Зеленський.

Він також додав, що передача такого озброєння залежить насамперед від США. Про це, а також про постачання далекобійних снарядів до деяких систем, Україна постійно розмовляє з партнерами.


Вікторія Хмілевська, ZN.ua





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