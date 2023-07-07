Без далекобійної зброї навіть оборонятися важко — Зеленський

Відповідне рішення повинні ухвалити насамперед у США.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що без далекобійної зброї ЗСУ важко навіть оборонятися, тож вона потрібна захисникам не лише для наступальних операцій. Під час брифінгу у Чехії він зауважив, що у російських окупантів є перевага в дистанції, а у нас - ні, інформує ZN.ua .

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"Без далекобійної зброї складно не тільки наступальну місію виконувати. Складно, якщо чесно, проводити оборонну операцію. Це дуже складно. Те, що ти борониш свою землю і не можеш досягти відповідної дистанції, щоб зруйнувати ворога", - сказав Зеленський.