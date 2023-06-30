США наблизилися до надання Україні далекобійних ракет ATACMS – WSJ

За словами представників Штатів, Європи та України, є ознаки зміни позиції адміністрації Джо Байдена.

Сполучені Штати Америки стали ближче до ухвалення рішення про передачу українським військовим балістичних ракет ATACMS з дальністю ураження близько 300 кілометрів. Про це пише The Wall Street Journal із посиланням на американських та європейських офіційних осіб, передає " ЄП ", інформує ZN.ua .

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Співрозмовники видання зазначили, що можливість надання ATACMS ще мають затвердити "на найвищому рівні". Водночас спостерігаються ознаки того, що Білий дім змінив свою позицію щодо такої зброї та розуміє "нагальну необхідність" підтримати нашу державу в протистоянні російським окупантам у найближчі тижні.