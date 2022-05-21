Зеленский ожидает поставок в Украину систем залпового огня MLRS

Глава украинского государства Владимир Зеленский ожидает от следующей встречи в формате "Рамштайн" решения по поставкам в Украину американских реактивных систем залпового огня MLRS.

"Мы ждем позитива по поставкам MLRS", - отметил президент, отвечая на вопросы после переговоров с премьер-министром Португалии Антониу Коштой.

"У меня нет секретов – мы обращаемся ко всем странам по этим системам, благодаря которым Украина может перехватить инициативу. Все боятся, что Украина будет наступать на РФ . Хочу всем напомнить, что войну мы ведем на своей территории. И даже если кто-то привык, что Донбасс – это оккупированная территория РоSSии и там раздали роSSийские паспорта, то хочу сказать, что это не очень хорошая привычка", - отметил Зеленский.