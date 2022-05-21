Зеленский ожидает поставок в Украину систем залпового огня MLRS

Президент Украины заявил, что все боятся, что Украина будет наступать на РФ, информирует ZN.ua.

Зеленский ожидает поставок в Украину систем залпового огня MLRS
© Офис президента

Глава украинского государства Владимир Зеленский ожидает от следующей встречи в формате "Рамштайн" решения по поставкам в Украину американских реактивных систем залпового огня MLRS.

"Мы ждем позитива по поставкам MLRS", - отметил президент, отвечая на вопросы после переговоров с премьер-министром Португалии Антониу Коштой.

"У меня нет секретов – мы обращаемся ко всем странам по этим системам, благодаря которым Украина может перехватить инициативу. Все боятся, что Украина будет наступать на РФ. Хочу всем напомнить, что войну мы ведем на своей территории. И даже если кто-то привык, что Донбасс – это оккупированная территория РоSSии и там раздали роSSийские паспорта, то хочу сказать, что это не очень хорошая привычка", - отметил Зеленский.

Глава государства также отметил: "Это наша территория, и мы идем шаг за шагом, чтобы освобождать нашу территорию. Я очень ожидаю, что на таких встречах будут принимать такие решения. Я точно знаю, что РФ ведет переговоры, я бы их назвал угрожающими, на предмет передачи нам таких систем. Не надо бояться. Надо объединяться".


Анна Конюченко, ZN.ua

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