Зеленский не исключает военный путь разблокировки украинских портов

На данный момент почти все порты и морские возможности экспорта Украины заблокированы Россией, информирует ZN.ua.

Зеленский не исключает военный путь разблокировки украинских портов
© Офис президента

РФ заблокировала почти все порты и морские возможности украинского экспорта. Президент Украины Владимир Зеленский не исключает, что разблокировать эти пути возможно военным путем. Об этом он сообщил во время пресс-конференции в субботу, 21 мая.

"22 млн тонн сегодня заблокировано, а россияне еще постоянно воруют и куда-то его вывозят... Надо разблокировать эти пути, потому что в мире будет кризис. Разблокировать можно разными путями. Один из путей - военный. Поэтому мы с такими запросами относительно соответствующего оружия обращаемся к партнерам", - сказал он.


Елизавета Чижик, ZN.ua

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
РоSSийская журналистка Ксения Ларина заявила, что россия вернулась к отвратительному советскому прошломуРоSSийская журналистка Ксения Ларина заявила, что россия вернулась к отвратительному советскому прошлому
Дифференцированная мобилизация: в Украине могут провести новый этап призыва в армиюДифференцированная мобилизация: в Украине могут провести новый этап призыва в армию
Депутаты рф готовы запретить обмен некоторых воинов из "Азостали": кого не хотят отпускать в УкраинуДепутаты рф готовы запретить обмен некоторых воинов из "Азостали": кого не хотят отпускать в Украину
РоSSияне хотели перерезать трассу на Бахмут, а вместо этого потеряли населенный пункт — ОВАРоSSияне хотели перерезать трассу на Бахмут, а вместо этого потеряли населенный пункт — ОВА
Президент отозвал посла Нигерии и КамерунаПрезидент отозвал посла Нигерии и Камеруна
Блок рекламы


Похожие новости
Зеленский ожидает поставок в Украину систем залпового огня MLRSЗеленский ожидает поставок в Украину систем залпового огня MLRS
Зеленский назначил Алексея Кулебу главой Киевской ОВАЗеленский назначил Алексея Кулебу главой Киевской ОВА
"Ребята получили от военных сигнал": Зеленский рассказал, что будет теперь с защитниками Мариуполя"Ребята получили от военных сигнал": Зеленский рассказал, что будет теперь с защитниками Мариуполя
Если войска РФ уничтожат людей на "Азовстале", то никаких разговоров с РФ больше никогда не будет – ЗеленскийЕсли войска РФ уничтожат людей на "Азовстале", то никаких разговоров с РФ больше никогда не будет – Зеленский
Зеленский заговорил о встрече с путиным, как это будет: "Вот, например, если бы мы сегодня..."Зеленский заговорил о встрече с путиным, как это будет: "Вот, например, если бы мы сегодня..."
В Украине видели реальную подготовку РФ к вторжению, неожиданными были «объем и наглость» — ЗеленскийВ Украине видели реальную подготовку РФ к вторжению, неожиданными были «объем и наглость» — Зеленский
Компенсация пострадавшим: Зеленский инициирует механизм конфискации активов рф в пользу УкраиныКомпенсация пострадавшим: Зеленский инициирует механизм конфискации активов рф в пользу Украины
В ближайшее время может завершиться эвакуация всех украинцев из "Азовстали" — ЗеленскийВ ближайшее время может завершиться эвакуация всех украинцев из "Азовстали" — Зеленский
"Это вопрос имиджа": Зеленский пообещал украинцам новую "Мрію""Это вопрос имиджа": Зеленский пообещал украинцам новую "Мрію"
Япония предоставит финансовую помощь на поддержку безопасности украинских ядерных объектовЯпония предоставит финансовую помощь на поддержку безопасности украинских ядерных объектов
Последние новости
Подгружаем последние новости