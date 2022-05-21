Зеленский не исключает военный путь разблокировки украинских портов

РФ заблокировала почти все порты и морские возможности украинского экспорта. Президент Украины Владимир Зеленский не исключает, что разблокировать эти пути возможно военным путем. Об этом он сообщил во время пресс-конференции в субботу, 21 мая.

"22 млн тонн сегодня заблокировано, а россияне еще постоянно воруют и куда-то его вывозят... Надо разблокировать эти пути, потому что в мире будет кризис. Разблокировать можно разными путями. Один из путей - военный. Поэтому мы с такими запросами относительно соответствующего оружия обращаемся к партнерам", - сказал он.