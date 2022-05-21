"Я что, в плену каком-то или в рабстве?": недовольные днр-овцы ищут организации, чтобы сбежать от оккупантов
Захватчики уже сравнивают службу в русской армии с рабством.
Мобилизированные в "ДНР" оккупанты ищут правозащитные организации, чтобы сбежать с войны. Об этом стало известно из перехваченного СБУ разговора оккупантов, который представили в Фейсбуке.
Захватчики уже сравнивают службу в русской армии с рабством, называют это нарушением прав человека и готовы к дезертирству.
«Хотя куда-нибудь обратится, ну, не знаю, по правам человека, в конце концов. Е-мое, я что, в плену каком-то или в рабстве? Я не пойму вот это», - рассказывает очередной житель «ДНР».
Он просит найти того, к кому можно обратиться за помощью:
«В россию не пожалуешься, потому что это россия заставила, петушилина (прим. пушилин) не пожалуешься, потому что он нас подарил или продал россии, Украине – я буду предателем…».
Также появилась еще одна версия того, почему кремлевский агрессор путин пошел войной в Украину.
"Я наконец понял, что путину следовало с самого начала продекларировать цели войны. Цели, которые вероятно были очень простые - это добыча унитазов в Украине. Ведь были же крестовые походы, почему бы не быть унитазным походам.