"Я что, в плену каком-то или в рабстве?": недовольные днр-овцы ищут организации, чтобы сбежать от оккупантов

оккупанты, роSSийские солдаты, роSSийские войска

Захватчики уже сравнивают службу в русской армии с рабством.

Мобилизированные в "ДНР" оккупанты ищут правозащитные организации, чтобы сбежать с войны. Об этом стало известно из перехваченного СБУ разговора оккупантов, который представили в Фейсбуке.

Захватчики уже сравнивают службу в русской армии с рабством, называют это нарушением прав человека и готовы к дезертирству.

«Хотя куда-нибудь обратится, ну, не знаю, по правам человека, в конце концов. Е-мое, я что, в плену каком-то или в рабстве? Я не пойму вот это», - рассказывает очередной житель «ДНР».

Он просит найти того, к кому можно обратиться за помощью:

«В россию не пожалуешься, потому что это россия заставила, петушилина (прим. пушилин) не пожалуешься, потому что он нас подарил или продал россии, Украине – я буду предателем…».

Также появилась еще одна версия того, почему кремлевский агрессор путин пошел войной в Украину. Свое мнение озвучил роSSийский оппозиционный журналист Александр Невзоров.

"Я наконец понял, что путину следовало с самого начала продекларировать цели войны. Цели, которые вероятно были очень простые - это добыча унитазов в Украине. Ведь были же крестовые походы, почему бы не быть унитазным походам.


Дарина Силина, politeka.net

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