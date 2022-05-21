Прекратите нас насиловать: в Каннах голая активистка с флагом Украины на груди устроила протест

На Каннском кинофестивале активистка устроила акцию протеста против сексуального насилия роSSийских захватчиков над украинками. Полуобнаженная девушка выбежала на красную дорожку с надписью на теле STOP RAPING US ("Прекратите нас насиловать"), информирует Апостроф .

На груди у феминистки был нарисован флаг Украины, а нижнее белье измазано кроваво-красной краской в виде отпечаток рук. Этот протест организовало французское фем-движение SCUM.

Les femmes sont les premi?res victimes de la guerre men?e par et pour les hommes. Nous d?non?ons les tortures sexuelles subies par les ukrainiennes depuis le 24 f?vrier.

ARR?TEZ DE NOUS VIOLER. https://t.co/rEDwmR1yk2 — SCUM (@scum_officiel) May 20, 2022

"Женщины являются первыми жертвами войны, которую ведут мужчины и для мужчин. Мы осуждаем сексуальные пытки, которым подвергались украинские женщины с 24 февраля. Перестаньте насиловать нас", - сказано в Twitter активисток.

Фото: Getty Images

В заявлении организации также говорится, что активистки из SCUM понимают, что "бездействие Европы и остального мира перед лицом насилия сутенеров и русских солдат является формой соучастия".