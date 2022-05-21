Лишение гражданства: в Раде приняли окончательное решение по поводу скандального законопроекта

Верховная Рада, парламент, кабмин

Законопроект о лишении мужчин гражданства за невозвращение в страну во время военного положения в Верховной Раде рассматриваться не будет.

Об этом сообщила заместительница председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам правовой политики Ольга Совгиря.

Ранее подпись отозвала соавтор законопроекта Марьяна Безуглая. Теперь Совгиря заявила, что это сделали и другие авторы.

"Законопроект 7381 о лишении гражданства за невозвращение из-за границы, зарегистрированный в парламенте на днях, рассматриваться не будет. Коллеги отзывают свои подписи под законопроектом. Почему законопроект не может быть принят, коллегам объяснила. Баланс между общественным запросом и Конституцией восстановлен", - отметила нардеп.

Отметим, согласно законопроекту, предлагалось лишать гражданства украинцев, которые во время военного положения или войны выехали в страну, которая напала на Украину, и не вернулись в течение 30 дней.

Также предлагалось лишать гражданства военнообязанных, выехавших за границу без уважительных причин и не вернувшихся в течение 30 дней.

Законопроект также запрещал бы после объявления мобилизации менять место жительства людям, которые находятся на воинском учете, без письменного уведомления уполномоченного лица.


Тарас Галушко, politeka.net

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