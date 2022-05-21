В Харьковской области россияне пытаются отбить деоккупированные населенные пункты - Институт изучения войны

Карта боевых действий в Харьковской области по состоянию на 20 мая 2022 года, информирует ZN.ua.

В Харьковской области россияне пытаются отбить деоккупированные населенные пункты - Институт изучения войны
© Минобороны РоSSии/t.me

РоSSийские войска пытаются остановить контрнаступление Вооруженных сил Украины на севере Харьковской области. Вероятно, оккупантам удалось отбить Тернову и Рубежное, сообщает американский Институт изучения войны (ISW).

Военные действия оккупантов на севере Харьковщины направлены прежде всего на защиту наземных путей сообщения РФ с войсками, сосредоточенными на Изюмском направлении. Также усилия русской армии сконцентрированы на возвращении деоккупированных населенных пунктов. В настоящее время активные боевые действия проходят в Веселом, Циркунах, Золочеве и Терновой. Вероятно, оккупантам удалось вернуться под свой контроль населенные пункты Тернова и Рубежное, однако эта информация до сих пор не имеет официального подтверждения.

Институт изучения войны пишет, что роSSийские атаки мешают украинскому контрнаступлению. Не исключено, что таким образом они пытаются обеспечить безопасное отведение роSSийских войск и их передислокацию на другие стратегические направления. Однако более вероятно, это свидетельствует о намерении усилить оборонительные позиции на севере Харьковской области.

В течение нескольких последних дней роSSийские силы усилили обстрелы Харькова и его окрестностей.


Дарья Кепова, ZN.ua

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