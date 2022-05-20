МИД Канады сообщил о новых санкциях против РоSSии, в списке алкоголь и икра

Министерство иностранных дел Канады объявило о дополнительных санкциях в отношении РоSSии. В частности, ограничительные меры включают запрет на экспорт предметов роскоши в РоSSию и ее импорт, а также касаются 14 физических лиц, «включая роSSийских олигархов, членов их семей и близких соратников путинского режима».

Так, запрещается экспорт в РоSSию алкогольных напитков, табака, одежды и обуви класса люкс, аксессуаров, ювелирных изделий и предметов искусства. Запрет импорта коснется алкогольных напитков, морепродуктов, рыбы и непромышленных алмазов. В МИД Канады отметили, что в 2021 году оборот этих товаров составил 75,7 млн долларов.

Правительство Канады запретит экспорт продуктов, которые могут быть использованы в производстве и изготовлении орудия по РоSSии.

«Режим Путина должен и будет отвечать за свои неоправданные деяния. Канада вместе с нашими союзниками будет неумолимо пытаться поддерживать давление на роSSийский режим, пока он больше не сможет вести войну. Мы твердо поддерживаем Украину и ее народ», - заявила министр иностранных дел Канады Мелани Жоли.