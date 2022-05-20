Чтобы они там не пытались фальсифицировать, все равно для всего мира это война, - Ольга Курносова о россии

Чтобы они там не пытались фальсифицировать, все равно для всего мира это война, - Ольга Курносова о россии

Министерство юстиции страны-оккупанта россии вышло с иском в Верховный Суд о признании полка «Азов» террористической организацией, который будет рассматриваться 26 мая.

Об этом в интервью Виктору Жиху в эфире канала «Утро Февраля» сказала роSSийский политический аналитик Ольга Курносова.

По ее словам, путин не называет войну в Украине таковой, с целью не считать тех, кто попадает в плен, военнопленными.

«Ему почему-то кажется, что на них не распространяется Женевская конвенция. Но чтобы они там не пытались фальсифицировать, все равно для всего мира это война. И то, что они творят в Украине, не перестает быть военными преступлениями и подпадает под все международные законы. Другое дело, что привлечь их конкретно персонально к ответственности по международным законам будет не так просто. Но зато для правительства, которое будет после них, это будет хорошим способом договориться с мировым сообществом отдать виновников для привлечения к суду и договариваться о смягчении санкций», - заявила она.


user, politeka.net

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
РоSSийская журналистка Ксения Ларина заявила, что россия вернулась к отвратительному советскому прошломуРоSSийская журналистка Ксения Ларина заявила, что россия вернулась к отвратительному советскому прошлому
Израиль дает добро: Эстония передаст Украине новейший комплекс ракетИзраиль дает добро: Эстония передаст Украине новейший комплекс ракет
Дифференцированная мобилизация: в Украине могут провести новый этап призыва в армиюДифференцированная мобилизация: в Украине могут провести новый этап призыва в армию
Депутаты рф готовы запретить обмен некоторых воинов из "Азостали": кого не хотят отпускать в УкраинуДепутаты рф готовы запретить обмен некоторых воинов из "Азостали": кого не хотят отпускать в Украину
Мобилизация в россии уже началась, но об этом не объявляют: "Идет двумя путями"Мобилизация в россии уже началась, но об этом не объявляют: "Идет двумя путями"
Блок рекламы


Похожие новости
До сентября силы РФ придут в упадок и у Украины будет достаточно потенциала, чтобы их вытеснить – Бен ХоджесДо сентября силы РФ придут в упадок и у Украины будет достаточно потенциала, чтобы их вытеснить – Бен Ходжес
РоSSияне хотят контратаковать, чтобы снова вернуться в окрестности Харькова – ГенштабРоSSияне хотят контратаковать, чтобы снова вернуться в окрестности Харькова – Генштаб
Страны G7 договорились создать альянс, чтобы предотвратить глобальный голодСтраны G7 договорились создать альянс, чтобы предотвратить глобальный голод
РоSSияне пытались разыграть, будто ВСУ снова обстреляли Чернобаевку – ОК "Юг"РоSSияне пытались разыграть, будто ВСУ снова обстреляли Чернобаевку – ОК "Юг"
В Бердянске роSSийские оккупанты похитили украинского чемпиона мира по пауэрлифтингуВ Бердянске роSSийские оккупанты похитили украинского чемпиона мира по пауэрлифтингу
В РоSSии уже как минимум 12 раз пытались поджечь военкоматы — Генштаб ВСУВ РоSSии уже как минимум 12 раз пытались поджечь военкоматы — Генштаб ВСУ
"СБУ поддерживает!": оккупанты прибегают к радикальным методам, чтобы не стать "пушечным мясом""СБУ поддерживает!": оккупанты прибегают к радикальным методам, чтобы не стать "пушечным мясом"
Италия разработала план мира для Украины из четырех этаповИталия разработала план мира для Украины из четырех этапов
«Продиктованного мира не будет» — Шольц о войне в Украине«Продиктованного мира не будет» — Шольц о войне в Украине
Война в Украине отходит на второй план, Байден переключает внимание на АзиюВойна в Украине отходит на второй план, Байден переключает внимание на Азию
Последние новости
Подгружаем последние новости