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2022-05-20
Оккупанты под Одессой испортили воздух: нанесли ракетный удар по сортиру
РоSSийские оккупанты снова обстреляли Одесскую область ракетами - на этот раз, ракеты попали в сортир.
Об этом сообщило Оперативное командование "Юг" Вооруженных сил Украины, информирует
Оккупанты выпустили ракету, которая попала в пляжный сортир - это произошло на юге Одесской области.
"Воплощая один из знаковых месседжей своего бешеного диктатора, решисты, очевидно, пытались "замочить в сортире" очаг нацизма", - высмеяли обстрел в ВСУ.
Евгений Устименко, Апостроф