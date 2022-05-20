Оккупанты под Одессой испортили воздух: нанесли ракетный удар по сортиру

РоSSийские оккупанты снова обстреляли Одесскую область ракетами - на этот раз, ракеты попали в сортир.

Об этом сообщило Оперативное командование "Юг" Вооруженных сил Украины, информирует Апостроф .

Оккупанты выпустили ракету, которая попала в пляжный сортир - это произошло на юге Одесской области.

"Воплощая один из знаковых месседжей своего бешеного диктатора, решисты, очевидно, пытались "замочить в сортире" очаг нацизма", - высмеяли обстрел в ВСУ.