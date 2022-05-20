Я не верю, что враньем, можно выиграть войну за правду, - юрист Геннадий Друзенко
Юрист Геннадий Друзенко высказался по поводу того, насколько сильной должна быть военная цензура.
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«Я не верю, что враньем, можно выиграть войну за правду. Те вещи, которые мы называем, мы должны называть своими именами», - отметил Геннадий Друзенко.
По мнению эксперта, несмотря на то, что роSSийское руководство очень плохо рассчитало силы и возможности украинской армии и их коррупционная составляющая сыграла нам на руку, мы не должны недооценивать врага. Геннадий Друзенко убежден: «Это серьезный враг, а сегодня идет тяжелейшая и кровавая война».
«На самом деле, нам нужно учиться искать причины в себе, а это требует максимальной честности. Я не говорю, что принятие правды гарантирует победу, но ее непринятие гарантирует поражение», - подчеркнул Геннадий Друзенко.
Юрист убежден, что, только объективно зная свои сильные и слабые места, можно преодолеть врага, а тотальная военная цензура, которую сейчас можно наблюдать в рф, только навредит, что обществу, что власти.
В целом, как отметил эксперт, цензура все же необходима, потому что неправильно представленная информация может только помочь врагу, но она должна быть в пределах нормы, чтобы не замыливать глаза.
«Мы действительно можем сделать себя лучше, поставив правильный «диагноз», - сказал Геннадий Друзенко.