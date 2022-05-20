Народный депутат Юрий Камельчук рассказал, как проходила подготовка Территориальной обороны

Народный депутат Юрий Камельчук рассказал, как проходила подготовка Территориальной обороны

Народный депутат Украины IX созыва и предприниматель Юрий Камельчук рассказал, как проходило формирование Территориальной обороны.

Об этом он рассказал на канале «Знай 24» в программе «Что дальше?» с Викторией Панченко.

«Фактически у нас третья волна мобилизации. На самом деле, технически ее не обязательно было объявлять, потому что многие подали свои заявки в Территориальную оборону, а с 1 января этого года ТрО принадлежит к Сухопутным войскам ВСУ», - отметил Юрий Камельчук.

Как отметил депутат, ТрО с начала полномасштабного вторжения рф могли выполнять задачи исключительно в своих областях, но после недавнего голосования они могут отправляться в любую часть Украины, где проводятся боевые действия.

«Был приказ, чтобы Территориальная оборона проходила подготовку: они должны были отстреливаться на полигонах и проходить тактическую подготовку. Они сначала должны пройти определенную военную подготовку, чтобы потом начинать пользоваться оружием, но, если быть откровенным, не во всех случаях было так и это публичная информация», - подчеркнул Юрий Камельчук.

По словам депутата, иногда возникали ситуации, когда не было времени проводить серьезную подготовку бойцов территориальной обороны.

«Надо им поблагодарить за то, что они не испугались отсутствия опыта, и уровень патриотизма и силы духа позволял им идти и побеждать», - сказал Юрий Камельчук.


user, politeka.net

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