Оккупанты взяли четыре населенных пункта, под угрозой захвата важная магистраль: карта боев

Оккупанты продолжили наступление западнее и южнее Попасной Луганской области.

Военное положение в Украине планируют продлить еще на 90 дней, и это вполне оправдано с учетом предстоящего контрнаступления ВСУ и обстрелов оккупантов, которые не прекращаются. Европейские эксперты обновили карту обстановки на Востоке Украины.

По мнению европейских экспертов, оккупанты продолжили наступление западнее и южнее Попасной Луганской области. Предварительно, армия рашистов взяла под свой контроль Триполье, Владимировку, Новую Каменку и Троицкое в Донецкой области.

Основные магистрали, идущие в Северодонецк и Лисичанск, находятся под угрозой захвата оккупантами.

Под временной оккупацией сейчас находятся Рубежное и Терновая (к северо-востоку от Харькова), которые ранее 9 и 10 мая были освобождены ВСУ. Отметим, что данная информация является предварительной и требует официального подтверждения от ВСУ.