NYT: Военная победа Украины над Россией нереалистична

Сенат одобрил пакет экстренной помощи для Украины в 40 миллиардов долларов. Но ввиду громкой критики этих расходов со стороны небольшой группы республиканцев-изоляционистов и перехода войны в сложную новую фазу, двухпартийная поддержка уже не гарантирована.

Директор Национальной разведки США Аврил Гейнс предостерегла Комитет Сената по вооруженным силам, что следующие несколько месяцев будут нестабильными. Конфликт между Украиной и Россией может начать двигаться по «более непредсказуемой и эскалационной траектории». Она также подчеркнула повышенную вероятность, что РоSSия будет угрожать применением ядерного оружия.

Все это очень высокая цена и серьезные опасности. Но в то же время существует много вопросов по поводу участия США в этом конфликте, на которые президент Джо Байден до сих пор не ответил американскому обществу. Об этом в редакционной статье пишет New York Times , напоминая также о своем материале за март, в котором издание подчеркивало, что сигнал от США и союзников к украинцам и россиянам должен быть одним: Украина будет свободной. Украина заслуживает поддержки против роSSийской неспровоцированной агрессии. И США должны возглавить союзников в НАТО в демонстрации Владимиру Путину, что альянс готов и способен сопротивляться его реваншистским амбициям.