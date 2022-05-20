NYT: Военная победа Украины над Россией нереалистична
Издание пишет, что у американской поддержки есть свои границы, так что Киеву, скорее всего, придется пойти на болезненные территориальные уступки, чтобы остановить войну, информирует
Сенат одобрил пакет экстренной помощи для Украины в 40 миллиардов долларов. Но ввиду громкой критики этих расходов со стороны небольшой группы республиканцев-изоляционистов и перехода войны в сложную новую фазу, двухпартийная поддержка уже не гарантирована.
Директор Национальной разведки США Аврил Гейнс предостерегла Комитет Сената по вооруженным силам, что следующие несколько месяцев будут нестабильными. Конфликт между Украиной и Россией может начать двигаться по «более непредсказуемой и эскалационной траектории». Она также подчеркнула повышенную вероятность, что РоSSия будет угрожать применением ядерного оружия.
Все это очень высокая цена и серьезные опасности. Но в то же время существует много вопросов по поводу участия США в этом конфликте, на которые президент Джо Байден до сих пор не ответил американскому обществу. Об этом в редакционной статье пишет
Эта цель не должна измениться. Но, наконец, вступление в открытую войну с Россией не в американских интересах, даже если для мира Украине придется пойти на определенные тяжелые решения. Между тем, цели и стратегию США в этой войне становится все труднее рассмотреть, поскольку параметры миссии уже изменились.