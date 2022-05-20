Захватчики обстреляли 13 населенных пунктов в Донецкой области, есть погибшие и раненые — Нацполиция
РоSSийские войска обстреляли мирное население из авиации, танков, тяжелой артиллерии, реактивных систем залпового огня «Град», информирует
РоSSийские захватчики обстреляли 13 населённых пунктов в Донецкой области. За сутки россияне разрушили 19 жилых домов. В результате обстрелов есть погибшие и раненые. Об этом
«Враг обстрелял 13 населённых пунктов. Оккупанты убили и ранили мирных жителей. Разрушения претерпели 34 гражданских объекта», - говорится в сообщении.
Отмечается, что полиция задокументировала военные преступления РоSSии.
В частности, под обстрелами оказались населенные пункты – Соледар, Бахмут, Северск, Авдеевка, Лиман, Марьинка, Романовка, Бахмутское, Крестище, Донецкое, Калиновое, Сидоровое, Нью-Йорк.
РоSSийские оккупанты обстреляли мирное население из авиации, танков, тяжелой артиллерии, реактивных систем залпового огня «Град».
«Оккупанты попали в жилые дома, больницу, санаторий, спорткомплекс, торговый центр, объекты критической инфраструктуры», - отметили в Нацполиции.
Полицейские начали досудебное расследование по ст.438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.