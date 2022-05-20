Захватчики обстреляли 13 населенных пунктов в Донецкой области, есть погибшие и раненые — Нацполиция

РоSSийские войска обстреляли мирное население из авиации, танков, тяжелой артиллерии, реактивных систем залпового огня «Град», информирует ZN.ua.

Захватчики обстреляли 13 населенных пунктов в Донецкой области, есть погибшие и раненые — Нацполиция
© Нацполиция

РоSSийские захватчики обстреляли 13 населённых пунктов в Донецкой области. За сутки россияне разрушили 19 жилых домов. В результате обстрелов есть погибшие и раненые. Об этом сообщила Нацполиция.

«Враг обстрелял 13 населённых пунктов. Оккупанты убили и ранили мирных жителей. Разрушения претерпели 34 гражданских объекта», - говорится в сообщении.

Отмечается, что полиция задокументировала военные преступления РоSSии.

В частности, под обстрелами оказались населенные пункты – Соледар, Бахмут, Северск, Авдеевка, Лиман, Марьинка, Романовка, Бахмутское, Крестище, Донецкое, Калиновое, Сидоровое, Нью-Йорк.

РоSSийские оккупанты обстреляли мирное население из авиации, танков, тяжелой артиллерии, реактивных систем залпового огня «Град».

«Оккупанты попали в жилые дома, больницу, санаторий, спорткомплекс, торговый центр, объекты критической инфраструктуры», - отметили в Нацполиции.

Полицейские начали досудебное расследование по ст.438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.


Анастасия Гурин, ZN.ua

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