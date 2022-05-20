РоSSийские захватчики обстреляли 13 населённых пунктов в Донецкой области. За сутки россияне разрушили 19 жилых домов. В результате обстрелов есть погибшие и раненые. Об этом сообщила Нацполиция.



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[url=http://novostey.com/politic/news968008.html]Захватчики обстреляли 13 населенных пунктов в Донецкой области, есть погибшие и раненые — Нацполиция - Политика на Новостей.COM[/url]

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<a href=http://novostey.com/politic/news968008.html>Захватчики обстреляли 13 населенных пунктов в Донецкой области, есть погибшие и раненые — Нацполиция - Политика на Новостей.COM</a>

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