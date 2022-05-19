Сенат США проголосовал за выделение Украине $40 млрд помощи

Сенат США одобрил выделение помощи Украине на 40 миллиардов долларов. Голосование еще не завершено, но уже набрано достаточное количество голосов за принятие решения. Против помощи проголосовали лишь 11 сенаторов .

Дальше процедура предусматривает подпись документа президентом США Джо Байденом.