Сенат США проголосовал за выделение Украине $40 млрд помощи

Голосование еще не завершено, но уже ясно по количеству голосов «за», что решение будет принято, информирует ZN.ua.

Сенат США проголосовал за выделение Украине $40 млрд помощи
© unsplash/haroldrmendoza

Сенат США одобрил выделение помощи Украине на 40 миллиардов долларов. Голосование еще не завершено, но уже набрано достаточное количество голосов за принятие решения. Против помощи проголосовали лишь 11 сенаторов.

Дальше процедура предусматривает подпись документа президентом США Джо Байденом.

Во вторник большинство сенаторов высказались за проведение голосования по пакету помощи Украине в размере $39,8 млрд. Ранее быстрому принятию законопроекта препятствовал сенатор-республиканец США от штата Кентукки Рэнд Пол.


Дубенко Вадим, ZN.ua

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