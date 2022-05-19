"Это был провал": оккупанты пытаются в захваченном Изюмом забрать мужчин к себе на службу

оккупанты, роSSийские солдаты, роSSийские войска

Оккупанты пытаются использовать мирных граждан, но получают жесткий отпор.

Русские захватчики не смогли заставить мужчин в захваченном Изюме стать в ряды их армии. Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в интервью для издания "Фокус".

Олег Синегубов

"У нас есть информация, что они пытались это сделать, но это был провал. То есть они действительно заставляли людей либо выезжать из Изюма на территорию РоSSийской Федерации, либо становиться в ряды своих вооруженных сил. Давали выбор: или – или. У нас нет информации, что кто-то вызвался стать в ряды ВС РФ", - сказал Синегубов.

Также он рассказал, что сейчас на Изюмском направлении идут ожесточенные боевые действия между ВСУ и оккупационными подразделениями РФ.

Также известно, что Генштаб ВСУ уже ранее проинформировал о действиях оккупантов под Изюмом, которые проводили мероприятия по принудительной мобилизации украинских граждан в роSSийские подразделения.

Александр Лукашенко

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Лукашенко решил поддержать любимый постулат своего ближайшего друга владимира путина о том, что жесткие санкции Запады якобы идут «только на пользу» их странам.


Дарина Силина, politeka.net

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